Lorsque l'allaitement est établi et que vous choisissez d'utiliser un tire-lait, des biberons, des sucettes (ou tout autre accessoire qui entre en contact avec le lait et votre bébé), il est essentiel de les stériliser avant chaque utilisation. Les bactéries contenues dans le lait peuvent être particulièrement nocives pour un bébé dont le système immunitaire est immature. Oublier de nettoyer et de stériliser correctement le matériel d'alimentation de votre bébé peut être la source de maux de ventre, de diarrhées et d'autres désagréments pour votre bébé et vous.



Vous pensez certainement que c'est un travail dont vous vous passeriez bien, mais la stérilisation est rapide, facile et efficace, en particulier à l'aide d'un stérilisateur qui utilise de la vapeur et de la chaleur.