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Arrêté
SCF355/00
Chauffe uniformément sans points chauds
Chauffe rapidement
Décongélation en douceur
Chauffe aussi les petits pots
Le chauffe-biberon chauffe 150 ml de lait en seulement 3 minutes.*
Le chauffe-biberon chauffe rapidement et uniformément. Le lait est constamment mélangé pendant qu'il chauffe, afin d'éviter la formation de points chauds.
Le chauffe-biberon est doté d'une fonction pratique de décongélation, plus sûre que la décongélation au four à micro-ondes et plus pratique que celle à l'eau chaude. Il vous suffit de sélectionner cette option pour décongeler le lait ou les petits pots congelés.
Récompenses
3.4
sur 5
114
Avis
Angie59
08/08/2020
France
Top !
Super produit qui permet de chauffer sans crainte les biberons de bébé. Je suis très contente de la gamme AVENT.
Pour
Temps de chauffe, simplicité
Contre
A détartrer régulièrement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF355/00 Chauffe-biberon rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF355/00 Chauffe-biberon rapide
Bibia69360
05/05/2020
France
Acheteur vérifié
Rapidité et sécurité
Essayé une fois c’était rapide dommage qu’il ne s’éteigne pas une fois le lait a bonne température à confirmer après la venue de bébé.
Pour
Possible de préparer directement dans la chambre
Contre
Pas de minuteur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF355/00 Chauffe-biberon rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF355/00 Chauffe-biberon rapide
lyly9269
25/04/2020
France
très utile
ce chauffe biberon est top, il chauffe rapidement les biberons, décongèle en douceur le lait maternel, pour moi ce produit est indispensable!
Pour
facilité d'usage
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF355/00 Chauffe-biberon rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF355/00 Chauffe-biberon rapide
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pour 150 ml de lait (ou moins) à une température de 20 °C dans un biberon Philips AVENT Classic/Natural de 260 ml.
Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent et les biberons de 60 ml ne peuvent pas être utilisés dans ce chauffe-biberon.