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1 biberon
120 ml
Tétine à débit nouveau-né
0 mois et +
La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.
4.6
sur 5
51
Avis
96%
recommandent ce produit
MmAarck
25/03/2023
España
Acheteur vérifié
Mas vida útil
Me gusta mucho mas muchas razones una de ellas es la vida útil de este biberón
Pour
Mejor calidad
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF051/17 Biberón Natural de cristal
Oui, je recommande ce produit
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noobi
15/08/2022
Sverige
Partie de promotion
Enda som fungerade utav 10 olika märken
Vår dotter har inte velat ta nappflaskan förrän jag testade Avent som fungerade perfekt. Väldigt lättnad att äntligen hittat en nappflaska som fungerar. Flaskan i sig är av väldigt hög kvalité och känns betydligt bättre än vanliga plastnappflaskor
Pour
Själva nappen är super bra utformad
Contre
Flaskan är glas vilket håller värmen länge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Oui, je recommande ce produit
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Pappabjörn
09/08/2022
Sverige
Partie de promotion
Stabil och lyxig nappflaska
Det jag älskar är det jag är rädd för på samma gång. Att flaskan är gjord i glas. Men äldsta sonen tappade den i golvet och det hände ingenting , inga märken eller något. Det är med olika "munstycken" till flaskan. Min yngsta son älskade den och min fru kunde vila medans jag använde flaskan :-)
Pour
Stabil och tålig, skön att hålla i
Contre
Tung för att mindre barn ska hålla själva
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.