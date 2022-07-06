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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Philips AventBiberon Natural

SCF033/27

4.7
| (298) Avis | 96% recommandent ce produit
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre biberon Natural est doté d'une tétine ultra-douce dont les caractéristiques se rapprochent plus de celles du sein. Cette large tétine imitant la forme du sein présente un design flexible en spirale et des alvéoles de confort pour permettre une tétée naturelle et faciliter l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Produits compatibles
Chauffe-biberon rapide reconditionné

Chauffe-biberon rapide reconditionné

SCF355/00R1

Tétée naturelle

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 2 biberons

  • 260 ml

  • Tétine à débit lent

  • 1 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.

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4.7

sur 5

298

Avis

96%

recommandent ce produit

06/07/2022

France

France

Acheteur vérifié

Pratique et simple

Facile d'utilisation, bébé le tien facilement grâce à sa forme, le nettoyage et la stérilisation son juste rapide. Ce biberon est un régale à utiliser.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF033/27 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF033/27 Biberon Natural

05/01/2021

France

France

Parfait pour l'allaitement mixte

Ce biberon est très bien accepté par mon bébé, il passe de celui-ci au sein sans difficulté.

Pour

Pratique, facile d'utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF070/21 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF070/21 Biberon Natural

11/09/2019

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit

Biberon apprécié par mon petit garçon depuis sa naissance. Forme agréable tiens bien en main tétine agréable et confortable pour bébé

Pour

Forme prix matière

Contre

Graduation sur celui là

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF070/24 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF070/24 Biberon Natural

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.