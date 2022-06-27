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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Philips AventBiberon Natural

SCF036/17

4.8
| (117) Avis | 99% recommandent ce produit
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre biberon Natural doté d'une tétine douce à la texture rainurée évitant l'écrasement est conçu pour les bébés en pleine croissance. Sa forme naturelle imitant le sein et ses alvéoles de confort permettent une tétée naturelle et facilitent l'alternance sein/biberon.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Produits compatibles
Chauffe-biberon rapide reconditionné

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SCF355/00R1

Tétée naturelle

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 1 biberon

  • 330 ml

  • Tétine à débit rapide

  • 6 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Silicone souple et lisse adaptée aux besoins de votre bébé

Cette tétine lisse qui résiste aux morsures est conçue pour les besoins de votre bébé en pleine croissance.

Tétine au design rainuré souple et anti-écrasement

Tétine au design rainuré souple et anti-écrasement

L'intérieur de la tétine présente des alvéoles et des rainures qui lui procurent de la souplesse tout en évitant qu'elle ne s'écrase, pour une tétée ininterrompue.

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4.8

sur 5

117

Avis

99%

recommandent ce produit

1

27/06/2022

France

France

Excellent produit

Biberons génial pour les nouveaux né je vous le conseil à 1000%

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF036/37 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

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17/09/2020

France

France

Acheteur vérifié

super test

entierement satisfaite et bebe convaincu aussi bien coter pratique la tenue le remplissage le nettoyage l absence de fuite ou de souci de digestion feront qu on va en prendre 2 pour completer les plus petit que l on avait

Pour

prise en main par bebe

Contre

pas de goupillon adapter a la forme de tetine mais passe lave vaisselle et ressort propre

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Cet avis concerne le produit SCF036/17 Biberon Natural

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11/09/2020

France

France

Bien adapté

Bonne qualité et durable dans le temps. Facile à tenir pour bébé quand il grandit. Seul bémol, lors de l'achat on devrait avoir la possibilité de choisir le type de tétine (ma fille a du lait épaissi donc les tétines nourrissons ne sont pas adaptées, il faut du débit variable) car ils sont automatiquement livrés avec des tétine 1 ou 2 (selon la taille du biberon) et du coup, il faut racheter un lot de tétine et celles avec ne servent pas...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF036/17 Biberon Natural

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