Aucun risque de brûlure avec la technologie intelligente OptimalTEMP



Le repassage est plus facile et rapide grâce à la technologie intelligente OptimalTEMP. Plus besoin de changer les réglages ou de séparer les vêtements. Même si vous laissez la centrale vapeur reposer face vers le bas sur vos vêtements, elle ne brûle aucun tissu repassable. C'est garanti.