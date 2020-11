Samoussas à l’œuf, thon, oignon et persil

Remplacez les feuilles de brick par de la pâte filo. La pâte filo est plus fine, plus croustillante et se tient mieux à la cuisson. Elle est à base de farine de blé, d’eau, de sel et d’amidon de maïs alors que la feuille de brick est faite de semoule, d’eau, de sel et d’huile de tournesol