La brosse à dents est fournie avec la nouvelle tête de brosse A3 Premium tout-en-un.



Comme son nom l'indique, c'est l'accessoire indispensable pour des dents plus propres et plus blanches et des gencives plus saines. Grâce à cette tête de brosse optimale, il n'est pas nécessaire de changer de tête pour obtenir un soin complet.



La brosse à dents Sonicare Prestige 9900 est également compatible avec :

les têtes de brosse Philips Sonicare (A3, C3, C2, C1, G3, G2, W3, W, S, I, Kids)



Cette brosse à dents électrique Sonicare n'est pas compatible avec les têtes de brosse suivantes :

Philips One, E-Series (capuchon de verrouillage Essence), PowerUP (piles).