L'application Philips Sonicare avec IA fonctionne en parfaite harmonie avec la brosse à dents. Vos données de brossage sont automatiquement synchronisées même lorsque votre application est fermée, ce qui vous permet de bénéficier de conseils personnalisés.



Les conseils en temps réel vous aident à améliorer votre brossage en vous fournissant des informations sur la pression, l'action de nettoyage, la couverture et la durée. Le rapport de progression présente des informations sur votre brossage avec des résumés pour la journée, la semaine, le mois et l'année.



Les recommandations de brossage personnalisées vous indiquent comment améliorer votre santé bucco-dentaire grâce à des étapes simples et pratiques qui évoluent selon vos besoins.