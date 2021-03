Instructions d'assemblage du tire-lait manuel Philips Avent

1. Insérez la valve blanche dans le corps du tire-lait par le bas. Enfoncez la valve aussi loin que possible (Fig. 1).

2. Vissez le corps du tire-lait sur le biberon en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé (Fig. 2).

3. Insérez le tube dans le diaphragme en silicone. Assurez-vous que le tube est enfoncé jusqu'au bout (Fig. 3).

4. Placez le diaphragme en silicone dans le corps du tire-lait par le haut. Assurez-vous qu'il tient parfaitement autour du rebord en appuyant dessus avec vos doigts afin d'assurer une étanchéité parfaite (Fig. 4).

5. Pour fixer la poignée à l'ensemble diaphragme et tube, insérez l'extrémité du tube dans le trou de la poignée. Abaissez la poignée sur le corps du tire-lait jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Fig. 5).

6. Placez le coussin sur le corps du tire-lait et veillez à ce que le rebord recouvre le corps du tire-lait. Poussez la partie interne du coussin dans l'entonnoir contre la ligne indiquée par une flèche et assurez-vous que les rebords du coussin sont correctement scellés autour du corps du tire-lait (Fig. 6).