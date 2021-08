Assurez-vous que le rasoir est éteint. Branchez la petite fiche du chargeur sur le socle de charge, et branchez le bloc d'alimentation sur la prise secteur. Placez le rasoir dans le socle de charge. Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise secteur, puis retirez la petite fiche du socle de charge.

Certains rasoirs Philips sont fournis avec un socle de charge. Découvrez ici comment les utiliser.Indicateur :Certains des modèles de socles de charge récents sont équipés d'un anneau lumineux sur leur partie inférieure. Lorsque le rasoir est en cours de charge, l'anneau lumineux s'allume et tourne rapidement.- Au bout d'environ 5 minutes, l'anneau lumineux tourne plus lentement. La batterie est désormais suffisamment chargée pour un rasage.- Au fur et à mesure de la charge de l'appareil, l'anneau gagne en luminosité et tourne plus lentement.- Une fois l'appareil complètement chargé, l'anneau lumineux s'allume complètement et cesse de tourner.