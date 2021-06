Si vous vous demandez ce que signifient les voyants et les symboles sur votre appareil pour hommes Philips, lisez notre réponse ci-dessous.

La plupart des tondeuses et tondeuses cheveux Philips sont dotées d'indicateurs et de voyants de charge précisant quand votre appareil doit être rechargé ou est entièrement chargé. Selon l'appareil que vous possédez, les voyants de charge peuvent prendre de nombreuses formes différentes, comme indiqué dans l'image ci-dessous. Certains appareils ne sont dotés d'aucun indicateur de charge. Si c'est le cas, vérifiez si le chargeur du produit est doté d'un voyant. Ce voyant s'allume lorsque le chargeur est branché sur une source d'alimentation. Pour ces produits, respectez le temps de charge indiqué dans le manuel d'utilisation.

Certaines tondeuses cheveux et tondeuses multistyle Philips sont équipées d'un mode Turbo. Il est généralement indiqué par un symbole en forme de T sur la tondeuse. Appuyez sur ce bouton lorsque vous avez besoin de plus de puissance pour votre tondeuse. Cela peut être utile lorsque vous coupez des cheveux très épais.

Rappel de lubrification

Un symbole en forme de goutte d'huile clignote sur votre tondeuse pour vous rappeler de la lubrifier. Nettoyez et lubrifiez régulièrement vos tondeuses avec l'huile fournie dans l'emballage ou une huile pour machine à coudre.

Selon l'appareil que vous possédez, il est possible que d'autres symboles y soient imprimées ou clignotent. Pour plus d'informations concernant votre modèle particulier, consultez le manuel d'utilisation ou contactez-nous.



Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment utiliser notre nouvelle tondeuse à barbe Philips Prestige avec sabot intégré. Gardez à l'esprit que, selon le modèle, les caractéristiques du rasoir peuvent varier.