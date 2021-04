Le filtre est obstrué

Si le filtre de votre aspirateur sans fil Philips SpeedPro Max est sale, cela peut affecter ses performances.



Pour une puissance de nettoyage optimale, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour nettoyer le filtre :



1. Retirez le compartiment à poussière de l'appareil

2. Retirez le filtre situé sous le compartiment à poussière

Remarque: ce filtre se compose d'un filtre classique et d'un filtre en mousse. Le filtre classique ne peut pas être lavé. Vous pouvez laver la partie en mousse avec de l'eau.

3. Séparez le filtre en mousse du filtre classique

4. Lavez le filtre en mousse à l'eau et attendez qu'il soit complètement sec

Remarque: le filtre en mousse doit être complètement sec avant d'être replacé dans l'appareil.

5. Nettoyez le filtre classique en le tapotant

6. Assemblez le filtre classique et le filtre en mousse et replacez-les dans le compartiment à poussière