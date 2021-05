Disponibilité de l'application Philips Sonicare

L'application Philips Sonicare est disponible pour Android et iOS dans les pays suivants :



* Allemagne

* Arabie saoudite

* Australie

* Autriche

* Belgique

* Bulgarie

* Canada

* Chine

* Corée du Sud

* Croatie

* Danemark

* Émirats arabes unis

* Espagne

* Estonie

* États-Unis

*Finlande

* France

* Grèce

* Hong Kong

* Hongrie

* Irlande

* Italie

* Japon

* Koweït

* Lettonie

* Lituanie

* Luxembourg

* Macao

* Malaisie

* Mexique

* Norvège

* Nouvelle-Zélande

* Pays-Bas

* Pologne

* Portugal

* République tchèque

* Roumanie

* Royaume-Uni

* Russie

* Singapour

* Slovaquie

* Slovénie

* Suède

* Suisse

* Taïwan

* Ukraine



Remarque : L'application Philips Sonicare for Kids est également disponible au Bélarus et en Thaïlande, mais elle n'est pas disponible en Grèce, au Koweït, au Portugal, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.