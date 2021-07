Pour le type de machine : HD8743 à HD8747 et RI8743 à RI8747 plus un numéro de série inférieur à TW901241438213 ou supérieur à TW901434485351.

Procédure de détartrage :

1) Assurez-vous que l'appareil est allumé et que le bouton de commande est dans la position centrale GRAIN.

2) Videz le réservoir d'eau et versez-y toute la solution de détartrage Philips/Saeco. Remplissez-le d'eau fraîche jusqu'au niveau MAX et remettez-le en place.

3) Placez un grand récipient sous le conduit d'eau chaude/de vapeur.

4) Tournez le bouton de commande jusqu'à la position EAU CHAUDE et faites couler 2 à 3 tasses d'eau (environ 150 ml). Arrêtez la distribution en replaçant le bouton de commande sur la position GRAIN.

5) Laissez la solution de détartrage agir pendant 10 minutes.

6) Tournez le bouton de commande jusqu'à la position EAU CHAUDE et faites couler 2 à 3 tasses d'eau (environ 150 ml). Arrêtez la distribution en replaçant le bouton de commande sur la position GRAIN.

7) Laissez la solution de détartrage agir pendant 3 minutes.

8) Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de solution de détartrage dans le réservoir d'eau et que le voyant PAS D'EAU reste allumé.

Premier cycle de rinçage

9) Lorsque le voyant PAS D'EAU reste allumé, réglez le bouton de commande sur la position GRAIN. Rincez le réservoir d'eau et remplissez-le jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche.

10) Videz le récipient utilisé pour recueillir le liquide distribué par la machine et placez-le sous le conduit d'eau chaude/de vapeur.

11) Réglez le bouton de commande sur la position EAU CHAUDE. Le cycle de rinçage de la machine démarre. Laissez l'eau couler jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide et que le voyant PAS D'EAU reste allumé.

12) Réglez à nouveau le bouton de commande sur la position GRAIN.

Deuxième cycle de rinçage

13) Rincez le réservoir d'eau et remplissez-le jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche. Videz le récipient utilisé pour recueillir le liquide distribué par la machine et placez-le sous le conduit de vapeur.

14) Placez une tasse sous le bec verseur et préparez un café. Appuyez sur le bouton ESPRESSO, puis relâchez-le. La machine commence à préparer du café. Attendez jusqu'à la fin et enlevez la tasse.

15) Placez le récipient sous le conduit d'eau chaude/de vapeur.

16) Réglez le bouton de commande sur la position EAU CHAUDE. Laissez l'eau couler jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide et que le voyant PAS D'EAU reste allumé.

17) Réglez à nouveau le bouton de commande sur la position GRAIN.

18) Rincez le bac d'égouttement, puis remettez-le en place. Réinstallez le pannarello/cappuccinatore et le filtre à eau INTENZA+ (le cas échéant).

19) Rincez le réservoir d'eau et remplissez-le jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche. Remettez-le dans la machine.