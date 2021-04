Regardez la vidéo ci-dessous pour prendre connaissance des instructions de nettoyage. Cette vidéo concerne les gammes suivantes : S1000, S3000 et S6000, ainsi que certains des nouveaux rasoirs Series S5000, S7000 et S9000 dont la date de production est postérieure à 2020.

Pour un nettoyage en profondeur, suivez les instructions de votre manuel d'utilisation. Regardez la vidéo ci-dessous pour prendre connaissance des instructions de nettoyage. Cette vidéo concerne les gammes S7000 et S9000 (modèles à partir de 2020 non inclus, voir section ci-dessus).

Nettoyage des accessoires clipsables des rasoirs Philips