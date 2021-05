Si vous voyez un symbole représentant une douche ou une baignoire imprimé à l'arrière de votre rasoir Philips, cela signifie que votre rasoir est étanche et qu'il peut être utilisé sous l'eau en toute sécurité, que ce soit sous la douche ou dans un bain. Le symbole en forme de robinet imprimé à l'arrière de votre rasoir Philips indique que votre rasoir est lavable et peut être nettoyé à l'eau. Cependant, cela ne signifie pas que vous pouvez l'utiliser sous la douche ou dans le bain. Un symbole représentant un robinet barré signifie que votre rasoir n'est pas lavable et qu'il doit être nettoyé sans eau.

Symbole de rasage sensible

Le rasoir Philips S7000 est doté des symboles S et XS. Le symbole S correspond au réglage de rasage sensible et le symbole XS au réglage de rasage extra-sensible. Vous pouvez sélectionner ces réglages via l'application Philips GroomTribe.



Remarque : attention, les symboles des rasoirs Philips peuvent varier selon le modèle. Pour une présentation complète des symboles et des voyants de votre rasoir, consultez le mode d'emploi.