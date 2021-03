1) Ouvrez le MENU, sélectionnez MAINTENANCE SETTING (réglage entretien) et sélectionnez DESCALING CYCLE (cycle de détartrage).

2) Appuyez sur OK pour confirmer le lancement du cycle de détartrage.

3) Retirez le réservoir d'eau. Versez la totalité de la bouteille de solution de détartrage Saeco dans le réservoir d'eau.

4) Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet jusqu'à la ligne MAX. (Assurez-vous que la ligne MAX est atteinte, sinon vous devrez recommencer le processus de rinçage.) Replacez le réservoir d'eau dans la machine.

5) Appuyez sur OK pour confirmer.

6) Ouvrez la trappe, puis videz le bac d'égouttement et le tiroir à marc de café. Remettez-les en place.

7) Appuyez sur OK pour confirmer.

8) Remplissez à moitié la carafe avec de l'eau fraîche et insérez-la dans la machine.

9) Placez le distributeur de la carafe à lait en position de préparation du café. Appuyez sur OK pour confirmer.

10) Placez un grand récipient sous le distributeur de la carafe à lait et sous le bec verseur. Appuyez sur OK pour confirmer.

11) La machine commence à diffuser la solution de détartrage par intervalles. L'opération prend environ 20 minutes.

12) Lorsque le message « RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER » (rincer le réservoir d'eau et le remplir d'eau fraîche) s'affiche, le mélange de solution de détartrage et d'eau est épuisé.

13) Rincez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau fraîche jusqu'au niveau MAX. Appuyez sur OK pour confirmer.

14) Videz le bac d'égouttement interne, puis remettez-le en place. Appuyez sur OK pour confirmer.

15) Videz la carafe à lait, remplissez à moitié la carafe avec de l'eau fraîche et insérez-la dans la machine. 16) Placez le distributeur de la carafe à lait en position de préparation du café. Appuyez sur OK pour confirmer.

16) Videz le bol, puis remettez-le en place. Appuyez sur OK pour confirmer.

17) La machine démarre le cycle de rinçage.

18) Lorsque la quantité d'eau nécessaire pour le cycle de rinçage s'est écoulée, la machine est prête. Remarque importante : si la machine demande une deuxième ou une troisième fois « RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER » (rincer le réservoir d'eau et le remplir avec de l'eau fraîche), vous n'avez pas rempli le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX et effectuez un autre cycle de rinçage.

19) Videz le bac d'égouttement interne, puis remettez-le en place.

20) Videz et nettoyez la carafe à lait.

21) Lavez ensuite le groupe café avec de l'eau.

22) La machine est désormais prête à l'emploi.