1) Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu et faites défiler vers le bas en appuyant sur le bouton bas. Sélectionnez « MACHINE MENU » (menu de la machine). Appuyez sur OK pour confirmer.

2) Sélectionnez « MAINTENANCE » (entretien). Appuyez sur OK pour confirmer.

3) Sélectionnez « DESCALING » (détartrage). Appuyez sur OK pour confirmer.

Appuyez sur OK pour lancer le détartrage.

5) Videz le réservoir d'eau et versez-y toute la solution de détartrage Saeco. Remplissez le réservoir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place sur la machine. Appuyez sur OK pour confirmer.

6) Videz le bac d'égouttement interne. Appuyez sur OK pour confirmer.

7) Remplissez la moitié de la carafe à lait avec de l'eau fraîche. Insérez la carafe et ouvrez le bec verseur de lait.

8) Posez un récipient sous le conduit de vapeur/d'eau chaude et un autre sous le bec verseur de café/lait. Appuyez sur OK pour confirmer.

9) La solution de détartrage s'écoule de la machine par intervalles. L'afficheur indique la progression.

10) Patientez jusqu'à ce que la machine arrête la distribution et que « RINSE TANK & FILL WITH WATER » (rincer le réservoir et le remplir d'eau) s'affiche.

11) Rincez le réservoir d'eau, remplissez-le jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place dans la machine. Appuyez sur OK pour confirmer.

12) Videz le bac d'égouttement interne. Appuyez sur OK pour confirmer.

13) Retirez la carafe à lait et videz-la. Remplissez la moitié de la carafe à lait avec de l'eau fraîche. Insérez la carafe et ouvrez le bec verseur de lait. Appuyez sur OK pour confirmer.

14) Posez le récipient sous le conduit de vapeur/d'eau chaude et le bec verseur. Appuyez sur OK pour confirmer.

15) Le cycle de rinçage est activé. La barre indique la progression du cycle.

16) Une fois que le cycle de rinçage est terminé, la machine commence automatiquement à chauffer. Le symbole de détartrage a disparu de l'afficheur.

17) Nettoyez le bac d'égouttement, la carafe à lait et les autres pièces.

18) La machine est désormais prête à préparer du café.