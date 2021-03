Si votre machine espresso Philips rencontre une erreur, un affichage rouge apparaît avec une icône et un numéro de code (ex. : 01, 03, 04, 05, 11, 14 ou 19). Vous trouverez ci-dessous ce que signifient les codes d'erreur et comment les résoudre. Remarque : Si votre machine espresso affiche d'autres codes d'erreur non mentionnés ci-dessus, nous vous conseillons de nous contacter pour obtenir de l'aide, car votre machine doit être réparée.

Code d'erreur 05 : De l'air est emprisonné dans le circuit d'eau

Pour évacuer l'air de la machine, suivez les étapes ci-dessous :



1. Éteignez la machine.

2. Videz le réservoir d'eau et enlevez le filtre AquaClean ou tout autre filtre à eau.

3. Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place.

4. Rallumez la machine. Une fois la machine chauffée, sélectionnez l'eau chaude et faites couler 2-3 tasses d'eau chaude.



Si vous utilisez un filtre à eau AquaClean, suivez ces étapes supplémentaires pour vous assurer que le filtre est préparé et correctement installé :



1. Secouez le filtre à eau AquaClean pendant 5 secondes.

2. Maintenez le filtre renversé dans un récipient/bol rempli d'eau et patientez jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'en échappe.

3. Replacez le filtre dans le réservoir et remplissez-le d'eau.

4. Redémarrez la machine, éteignez-la, puis rallumez-la.

5. Sélectionnez la distribution d'eau chaude et faites couler 2 à 3 tasses d'eau chaude