L'activation de la fonction ionisante sur votre brosse coiffante ou lisseur Philips permet de générer des ions négatifs qui neutralisent les ions positifs présents dans l'atmosphère. Ce processus de neutralisation scelle la cuticule des cheveux et contribue à réduire les frisottis et l'électricité statique. Vous obtiendrez ainsi des cheveux lisses et brillants, sans frisottis.