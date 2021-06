Avant d'utiliser Philips Lumea, assurez-vous que votre peau est parfaitement lisse. Vous pouvez vous raser ou vous épiler avec un épilateur ou de la cire si des poils sont encore visibles. Si vous choisissez la cire, nous recommandons d'attendre au moins 24 heures avant d'utiliser Lumea.

Remarque : Il est possible que des poils repoussent malgré une utilisation fréquente de Philips Lumea. Ce phénomène se produit lorsque les poils sont à différents stades de leur cycle de croissance au moment des séances. Lorsqu'ils repoussent, les poils sont généralement plus fins et plus doux. Ils finissent par tomber.