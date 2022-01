Nous vous recommandons de détartrer votre machine à café SENSEO® tous les 3 mois.Si votre machine est équipée d'un voyant CALC, ce dernier s'allume lorsqu'il est temps de détartrer votre machine. Normalement, cela se produit une fois que 400 tasses de café ont été préparées. Le voyant CALC ne s'éteint que lorsque la machine a été détartrée. Sur les modèles SENSEO® Original plus, les boutons pour 1 tasse et pour 2 tasses clignotent simultanément lorsque la machine a besoin d'être détartrée.Le détartrage régulier de votre machine améliorera le goût, le volume et la température du café. Cela évite également à votre machine de dysfonctionner. La préparation du café sera en outre moins bruyante.Utilisez uniquement des détartrants à base d'acide citrique pour éviter d'endommager la machine. Vous pouvez acheter un détartrant spécialSENSEO® dans notre boutique en ligne Pour les instructions de détartrage, cliquez ici