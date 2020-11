Philips Lumea Prestige est efficace, simple et sans danger sur de nombreux types de peau et de poils. Il fonctionne sur les poils naturellement blonds foncés, bruns et noirs et sur les teints de peau très clairs à marrons foncés. Plus le contraste entre la couleur des poils et le teint de peau est important, plus l'épilateur à lumière pulsée est efficace.