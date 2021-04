Défroisseur à main 3000

Un défroisseur n'est pas un fer à repasser. Les résultats ne sont donc pas les mêmes, en particulier sur du coton épais ou des chemises en lin. En revanche, un défroisseur est idéal pour défroisser les tissus fins, les tissus délicats et les vêtements complexes, notamment les jupes plissées. Il est également particulièrement adapté pour retoucher et rafraîchir toutes sortes de vêtements, y compris des articles en laine et des vestes. Cela dit, si vous souhaitez ne pas vous encombrer d'une planche à repasser, vous obtiendrez assurément de bons résultats en utilisant simplement votre nouveau défroisseur à main série 3000.