Il est très facile de prévenir les résidus verts ou les algues dans le réservoir d’eau du fer à repasser de votre centrale vapeur. Videz le réservoir d'eau régulièrement Le fait de vider régulièrement le réservoir d’eau de votre centrale vapeur empêchera la formation d’algues ou de résidus. Des algues peuvent se former lorsque l’eau reste longtemps dans le réservoir de votre fer. En vidant le réservoir après chaque utilisation, vous éviterez la formation d’algues et votre réservoir restera propre Nettoyez le réservoir d'eau de votre centrale vapeur Si le réservoir de votre générateur de vapeur Philips contient des algues vertes, essayez les solutions suivantes: Remplissez le réservoir d'eau à moitié avec de l'eau chaude et secouez-le soigneusement. Videz-le et rincez-le bien avec de l'eau fraîche (ne pas utiliser de détergent). Ne vous inquiétez pas, s'il reste des algues: cela n'affectera pas la qualité de la vapeur produite par le fer.