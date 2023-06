Atlantic Flip&Juice™

Utilisez le programme Jus clair pour les fruits tendres et juteux comme les oranges et les raisins afin d'obtenir un jus sans pulpe. Le programme de jus épais P1 pour les fruits tendres et juteux permet de produire un jus avec pulpe contenant des fibres. Le programme P2 pour les fruits juteux et non juteux permet d'obtenir du jus à partir de mélanges de fruits comme des pommes et des oranges. Enfin, le programme P3 pour les fruits et légumes juteux et non juteux permet d'obtenir un jus riche en fibres à partir de mélanges de fruits et de légumes, comme des pommes, des oranges et des carottes. Vous pouvez également utiliser le programme P3 pour préparer du lait d'avoine ou des laits de noix.