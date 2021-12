Comment mesurer l'humidité d'une pièce ?

Une fois que l’on a établi le taux d’humidité de la maison, il devient plus facile de prendre des mesures pour conserver le bon équilibre. Comment améliorer le taux d’humidité dans sa maison ? Ouvrir les fenêtres pour faire circuler l’air, maintenir le chauffage à température basse et acheter des plantes sont des options pratiques pour garder un taux d’humidité optimal dans la maison.



En plus de ces petits changements, un humidificateur comme le purificateur et humidificateur 2-en-1 Series 3000i est un appareil efficace pour garder le bon taux d’humidité dans une maison. Mais comment fonctionne un humidificateur et comment régule-t-il les taux d’humidité ? Vous pouvez définir le taux d’humidité souhaité et quand il chute, l’humidificateur va libérer de la vapeur pour aider à rétablir le niveau désiré. Il purifie également l’air, ce qui rend l’intérieur généralement plus sain.



Vous savez maintenant quel est le bon taux d’humidité dans une maison, comment mesurer l’humidité dans une pièce, et aussi comment aider à maintenir l’humidité idéale dans la maison.