La meilleure technique de nettoyage de faïence ou pour les sols en terracotta



Les sols bruts en pierre naturelle, tels que la faïence ou la terracotta, sont plus fragiles et doivent être traités avec un chiffon doux et un nettoyant spécial. N’utilisez pas de produits ménagers traditionnels, car ils abîment la couche protectrice en cire du carrelage. N’utilisez pas non plus d’acides sur de la faïence ou de la terre cuite.



Quel que soit le type de carrelage que vous avez ou si vous souhaitez nettoyer du carrelage en extérieur, avec la bonne méthode de nettoyage et des produits adaptés, vous pouvez garder un carrelage en parfait état sans beaucoup d’effort. Voilà, vous savez maintenant comment nettoyer du carrelage !