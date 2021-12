De la cuisine à la salle de bain en passant par la chambre et le salon, la poussière et la saleté s’accumulent dans nos maisons tous les jours. Dépoussiérer et passer l’aspirateur sont bien sûr incontournables dans un planning de nettoyage, mais les taches et les résidus sur les surfaces dures ne peuvent être nettoyées que si vous savez comment bien passer la serpillière. Cet article répondra à toutes vos questions : lisez la suite pour découvrir exactement comment passer la serpillière, combien de fois, et la meilleure façon de passer la serpillière sur les différents types de sols.