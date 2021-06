L’importance d’améliorer la qualité de l’air intérieur



Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut avoir de graves conséquences sur la santé. En France, la Direction générale de la Santé précise que de nombreuses substances peuvent être émises à l’intérieur, notamment par les matériaux de construction, d’ameublement et de décoration, les colles, les appareils à combustion, les animaux et les diverses activités humaines (tabagisme, activités de cuisine, d’entretien et de bricolage, bureautique, etc.). Ces polluants peuvent avoir des effets néfastes sur la santé (problèmes respiratoires, cancer)2. Il est donc clair qu’une bonne qualité d’air intérieur est essentielle et savoir comment améliorer la qualité de l’air doit faire partie de nos priorités où que nous habitions.