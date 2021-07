Maintenant, passons à l’étape 3 de votre planning de ménage par semaine : l’aspirateur. Mettez toutes les chaises sur la table et dégagez toutes les plantes ou objets décoratifs qui sont sur le sol. Cela vous permettra de vous faufiler à travers les meubles en une seule fois. Après avoir passé l’aspirateur, attaquez-vous aux zones les plus sales comme la cuisine et le couloir avec une serpillière.vérifiez que le détergent que vous utilisez est adapté à votre type de sol.Pour gagner du temps et nettoyer différents types de saleté en une seule fois, essayez le SpeedPro Max Aqua , un aspirateur sans fil 2-en-1 qui peut être utilisé pour aspirer et nettoyer en même temps.