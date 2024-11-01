Grâce à dStream, votre système 3.0T dépassera vos attentes en matière d’examens neurofonctionnels. Cette antenne est conçue pour offrir une imagerie volumétrique haute résolution du cortex tout en conservant un très bon rapport signal/bruit au centre du cerveau. Les fils d’électrodes EEG passent par la prise située en haut de l’antenne.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.