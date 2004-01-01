Mallette de transport standard pour défibrillateur HeartStart HS1

Cette mallette de transport standard est fabriquée en matériaux semi-rigides et recouverte d’une toile rouge Cordura résistante. Elle est livrée avec une paire de ciseaux équipés d’embouts protecteurs et peut accueillir une cartouche d’électrodes supplémentaire, ainsi qu’une pile de rechange.
