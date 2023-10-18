Pile pour défibrillateur HeartStart HS1 et Frx

Pile jetable non rechargeable de longue durée, disposant d’une durée de vie d’environ quatre ans lorsque le défibrillateur est en mode veille. Elle permet à l'appareil de délivrer des chocs et d'effectuer des auto-tests quotidiens (dont test électrodes), hebdomadaires et mensuels (dont la vérification de l'étalonnage de l'appareil).
Les défibrillateurs automatisés externes HeartStart, les électrodes, la clé pédiatrique et la pile longue durée sont des dispositifs médicaux fabriqués par Philips. Ils sont destinés au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Octobre 2023
