Termes recherchés

Pile pour défibrillateur HeartStart HS1 et Frx

Pile

Trouver des produits similaires

Pile jetable non rechargeable de longue durée, disposant d’une durée de vie d’environ quatre ans lorsque le défibrillateur est en mode veille. Elle permet à l'appareil de délivrer des chocs et d'effectuer des auto-tests quotidiens (dont test électrodes), hebdomadaires et mensuels (dont la vérification de l'étalonnage de l'appareil).

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Documentation

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

Voir toute la documentation

Brochure (1)

Brochure

Fiche technique

Accessoires et batterie
Accessoires et batterie
Technologie
  • 9 Vcc, 4,2 Ah, lithium-dioxyde de manganèse
Rechargeable
  • Non
Durée de vie
  • Après insertion : en général, 4 ans, quand la pile est conservée selon les directives du manuel. En mode formation : 10 heures
Capacité
  • 1 pile neuve fournit en moyenne 200 chocs ou 4h de fonctionnement à 25°C.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Capacité
  • Si le DAE détecte la limite d'autonomie de la pile, il est capable de délivrer une combinaison de 9 chocs et 15min de surveillance
Test d’insertion de la batterie
  • Un auto-test d’insertion de la pile est exécuté chaque fois qu’une pile est installée dans l’appareil.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Accessoires
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M5066A, 861304
Type de produit
  • Pile
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,700 kg
Conditionnement
  • 1
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Avant insertion : minimum 5 ans à partir de la date de fabrication et quand la pile est conservée selon les directives du manuel.
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Accessoires et batterie
Accessoires et batterie
Technologie
  • 9 Vcc, 4,2 Ah, lithium-dioxyde de manganèse
Rechargeable
  • Non
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Capacité
  • Si le DAE détecte la limite d'autonomie de la pile, il est capable de délivrer une combinaison de 9 chocs et 15min de surveillance
Test d’insertion de la batterie
  • Un auto-test d’insertion de la pile est exécuté chaque fois qu’une pile est installée dans l’appareil.
Voir toutes les caractéristiques
Accessoires et batterie
Accessoires et batterie
Technologie
  • 9 Vcc, 4,2 Ah, lithium-dioxyde de manganèse
Rechargeable
  • Non
Durée de vie
  • Après insertion : en général, 4 ans, quand la pile est conservée selon les directives du manuel. En mode formation : 10 heures
Capacité
  • 1 pile neuve fournit en moyenne 200 chocs ou 4h de fonctionnement à 25°C.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Capacité
  • Si le DAE détecte la limite d'autonomie de la pile, il est capable de délivrer une combinaison de 9 chocs et 15min de surveillance
Test d’insertion de la batterie
  • Un auto-test d’insertion de la pile est exécuté chaque fois qu’une pile est installée dans l’appareil.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Accessoires
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M5066A, 861304
Type de produit
  • Pile
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,700 kg
Conditionnement
  • 1
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Avant insertion : minimum 5 ans à partir de la date de fabrication et quand la pile est conservée selon les directives du manuel.
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Les défibrillateurs automatisés externes HeartStart, les électrodes, la clé pédiatrique et la pile longue durée sont des dispositifs médicaux fabriqués par Philips. Ils sont destinés au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Octobre 2023
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler