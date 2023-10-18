Pile pour défibrillateur HeartStart HS1 et Frx

Accessoires

La mallette de transport pour défibrillateur FRx est facile à nettoyer et protège votre DAE de l'humidité et des chocs. Elle est conçue pour ranger et transporter le défibrillateur FRx ainsi que ses principaux accessoires et consommables, dont une pile de rechange, un jeu d’électrodes, la clé de défibrillation pédiatrique et un aide mémoire. Elle est livrée avec une bandoulière.

