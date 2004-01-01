Cartouche d’électrodes SMART adulte pour HS1

A insérer dans le défibrillatur cardiaque HS1, les électrodes HeartStart SMART pour adultes conviennent aux victimes d’arrêt cardiaque pesant au moins 25 kg ou âgées de plus de 8 ans. A renouveler à minima tous les 2 ans, avant la date d'expiration indiquée sur l'opercule de la cartouche, ou après une utilisation. Cartouche d’électrodes SMART pour adulte contenant 2 électrodes de défibrillation pour patients âgés d’au moins 8 ans ou d’un poids supérieur ou égal à 25 kg ; à utiliser avec un défibrillateur HeartStart HS1. Date limite d’utilisation : date inscrite sur l’étiquette apposée sur l'opercule de la cartouche. Généralement, deux ans à partir de la date de fabrication. Surface active: 85 cm2 par électrode. Energie délivrée: sur patient adulte, valeur nominale de 150 joules pour une charge de 50 ohm.
