Cartouche d’électrodes SMART adulte pour HS1

Électrodes de défibrillation

A insérer dans le défibrillatur cardiaque HS1, les électrodes HeartStart SMART pour adultes conviennent aux victimes d’arrêt cardiaque pesant au moins 25 kg ou âgées de plus de 8 ans. A renouveler à minima tous les 2 ans, avant la date d'expiration indiquée sur l'opercule de la cartouche, ou après une utilisation. Cartouche d’électrodes SMART pour adulte contenant 2 électrodes de défibrillation pour patients âgés d’au moins 8 ans ou d’un poids supérieur ou égal à 25 kg ; à utiliser avec un défibrillateur HeartStart HS1. Date limite d’utilisation : date inscrite sur l’étiquette apposée sur l'opercule de la cartouche. Généralement, deux ans à partir de la date de fabrication. Surface active: 85 cm2 par électrode. Energie délivrée: sur patient adulte, valeur nominale de 150 joules pour une charge de 50 ohm.

Fiche technique

Électrodes de défibrillation
Électrodes de défibrillation
Type de patient
  • Adulte
Poids patient recommandé
  • > 25 kg
Surface conductrice
  • 85 cm2
Longueur du fil d’électrode
  • 1,4 m
Gamme de température pour le stockage
  • 10 à 43 °C
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Dimensions du produit
  • 16.7 cm h x 12.5 cm l x 3.2 cm
Longueur du câble
  • 137,1 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M5066A
Type de produit
  • Électrodes de défibrillation
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • À l’unité
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 30 mois environ à compter de la date de fabrication
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Les défibrillateurs automatisés externes HeartStart, les électrodes, la clé pédiatrique et la pile longue durée sont des dispositifs médicaux fabriqués par Philips. Ils sont destinés au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Octobre 2023
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

