Cartouche d’électrodes SMART adulte pour HS1

HeartStart HS1

Le défibrillateur automatisé externe (DAE) HeartStart HS1 est conçu pour donner à chacun les moyens d’agir lors de ces moments cruciaux. Ce défibrillateur externe vous guide à chaque étape du processus de défibrillation, tel un coach personnel, afin de venir en aide à une victime potentielle d’un arrêt cardio-respiratoire. Il vous guide en temps réel avec des instructions sonores simples et claires, étape par étape, ainsi qu’une fonction d’aide au massage cardiaque. Intègre des fonctionnalités qui facilitent la prise en charge des arrêts cardiaques soudains (ACS): configuration simple, consignes vocales claires et métronome en temps réel. Pour une défibrillation pédiatrique, insérez une cartouche d'électrodes pédiatriques (en option - ref. M5072A) adaptée aux nourrissons et enfants pesant moins de 25 kg ou âgés de moins de 8 ans. Se transforme en appareil de simulation lorsque vous installez une cartouche d’électrodes de formation. Est prêt à l’emploi : le HS1 est garanti 8 ans et est livré avec une cartouche d’électrodes SMART pour adulte et une pile déjà installées.

