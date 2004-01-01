Cartouche d'électrodes SMART nourrisson/enfant pour DAE HS1 Électrodes de défibrillation HeartStart HS1

Pour la défibrillation pédiatrique des nourrissons et des enfants âgés de moins de 8 ans ou dont le poids est inférieur à 25 kg, vous devez utiliser de préférence les électrodes SMART pour nourrisson/enfant. Lorsque ces électrodes sont connectées au défibrillateur HS1, celui‑ci adapte en conséquence les consignes vocales et limite le niveau d’énergie à 50 joules (J). * ** La cartouche d’électrodes pour nourrisson/enfant (M5072A) est facile à identifier grâce à l’indication de poids du patient et l’icône en forme d’ourson. Date limite d’utilisation : date inscrite sur l’étiquette apposée sur l'opercule de la cartouche. Généralement, deux ans à partir de la date de fabrication.