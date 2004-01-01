Pour la défibrillation pédiatrique des nourrissons et des enfants âgés de moins de 8 ans ou dont le poids est inférieur à 25 kg, vous devez utiliser de préférence les électrodes SMART pour nourrisson/enfant. Lorsque ces électrodes sont connectées au défibrillateur HS1, celui‑ci adapte en conséquence les consignes vocales et limite le niveau d’énergie à 50 joules (J). * **
La cartouche d’électrodes pour nourrisson/enfant (M5072A) est facile à identifier grâce à l’indication de poids du patient et l’icône en forme d’ourson.
Date limite d’utilisation : date inscrite sur l’étiquette apposée sur l'opercule de la cartouche. Généralement, deux ans à partir de la date de fabrication.
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M5066A
Type de produit
Électrodes de défibrillation pédiatrique
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
0,350
kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
À l’unité
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
24 mois environ à compter de la date de fabrication
Compatible avec d’autres consommables
N/A
Les défibrillateurs automatisés externes HeartStart, les électrodes, la clé pédiatrique et la pile longue durée sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Le défibrillateur, les électrodes et la clé pédiatrique sont destinés au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les notices d’utilisation
*. Tang, et al. Pediatric Fixed Energy Biphasic Waveform Defibrillation Using a Standard AED and Special Pediatric Electrodes. Supplement to Circulation, Vol 102, No 18, October 31, 2000, II-437.
**. Cecchin, et al. Is Arrhythmia Detection by Automatic External Defibrillator Accurate for Children? Sensitivity and Specificity of an AED Algorithm in 696 Pediatric Arrhythmias. Circulation 2001; 103:2483-2488, May 22, 2001.
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
