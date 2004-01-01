Accessoires Clé de défibrillation pédiatrique pour DAE FRx

Cette clé de défibrillation pédiatrique ne peut être utilisée avec le défibrillateur FRx que lors d’une intervention sur un nourrisson ou un enfant (âgé de moins 8 ans ou d’un poids inférieur à 25 kilos). Une fois la clé insérée, l’appareil va aussitôt réduire le niveau d’énergie au seuil approprié pour la défibrillation pédiatrique et adapter en conséquence les messages vocaux et visuels ainsi que les instructions d’aide au massage cardiaque. Le schéma figurant sur la clé indique le positionnement correct des électrodes sur un nourrisson ou un enfant.