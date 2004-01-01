Clé de défibrillation pédiatrique pour DAE FRx

Cette clé de défibrillation pédiatrique ne peut être utilisée avec le défibrillateur FRx que lors d’une intervention sur un nourrisson ou un enfant (âgé de moins 8 ans ou d’un poids inférieur à 25 kilos). Une fois la clé insérée, l’appareil va aussitôt réduire le niveau d’énergie au seuil approprié pour la défibrillation pédiatrique et adapter en conséquence les messages vocaux et visuels ainsi que les instructions d’aide au massage cardiaque. Le schéma figurant sur la clé indique le positionnement correct des électrodes sur un nourrisson ou un enfant.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
L'analyse du rythme cardiaque « SMART » intégre les 4 paramètres principaux (fréquence, conductivité, stabilité et amplitude) nécessaires pour détecter les arythmies et décider si le rythme nécessite un choc ou pas. Elle s'ajuste automatiquement à un niveau d’énergie plus faible (50 joules) pour les enfants lorsque la clé pédiatrique est insérée dans le défibrillateur FRx.
Une fois insérée dans l'appareil, le FRx sélectionne également un protocole de réanimation adapté à un patient pédiatrique.
Réutilisable autant de fois que nécessaire par le défibrillateur FRx.
A utiliser avec le DAE FRx pour traiter un arrêt cardiaque sur nourrisson ou enfant âgé de moins de 8 ans ou pesant moin sde 25 kilos.
Adapte le guide vocal et les instructions d'aide au massage cardiaque pour le traitement d'un patient pédiatrique.
Le schéma figurant sur la clé indique le positionnement correct des électrodes sur un nourrisson ou un enfant.
Les défibrillateurs automatisés externes HeartStart, les électrodes, la clé pédiatrique et la pile longue durée sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Le défibrillateur, les électrodes et la clé pédiatrique sont destinés au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les notices d’utilisation. Septembre 2023
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.