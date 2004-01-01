Electrodes SMART Pads II pour DAE FRx

Termes recherchés

Électrodes multifonctions, à utiliser avec le défibrillateur HeartStart FRx. Les électrodes SMART II préconnectées peuvent être utilisées aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant âgé de moins 8 ans ou d’un poids inférieur à 25 kg. Elles permettent donc de gagner un temps précieux en évitant d'avoir à changer d’électrodes en cas de défibrillation sur patient pédiatrique. Sur patient pédiatrique (moins 8 ans ou d’un poids inférieur à 25 kg), il faut cependant insérer la clé pédiatrique (ref. 989803139311) si disponible pour que le DAE FRx passe en mode "nourisson/enfant".

Fiche technique

Électrodes de défibrillation
Électrodes de défibrillation
Type de patient
  • Enfant, adulte
Poids patient recommandé
  • Tous
Surface conductrice
  • 80 cm2
Longueur du fil d’électrode
  • 1,2 m
Gamme de température pour le stockage
  • 0 à 50 °C
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • .
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 861304
Type de produit
  • Électrodes de défibrillation
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,200 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 cartouche d’électrodes par paquet. Conditionnées dans une cartouche semi-rigide
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 24 mois environ à compter de la date de fabrication
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Les défibrillateurs automatisés externes HeartStart, les électrodes, la clé pédiatrique et la pile longue durée sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et distribués par Philips France Commercial.. Septembre 2023
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

