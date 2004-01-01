Electrodes SMART Pads II pour DAE FRx

Électrodes multifonctions, à utiliser avec le défibrillateur HeartStart FRx.
Les électrodes SMART II préconnectées peuvent être utilisées aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant âgé de moins 8 ans ou d’un poids inférieur à 25 kg. Elles permettent donc de gagner un temps précieux en évitant d'avoir à changer d’électrodes en cas de défibrillation sur patient pédiatrique.
Sur patient pédiatrique (moins 8 ans ou d’un poids inférieur à 25 kg), il faut cependant insérer la clé pédiatrique (ref. 989803139311) si disponible pour que le DAE FRx passe en mode "nourisson/enfant".
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Les défibrillateurs automatisés externes HeartStart, les électrodes, la clé pédiatrique et la pile longue durée sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et distribués par Philips France Commercial.. Septembre 2023
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
