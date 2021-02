Tempus Pro Moniteur avancé, robuste

La conception du Tempus Pro est axée sur les besoins du professionnel préhospitalier. Équipé de fonctionnalités innovantes, il est suffisamment léger pour être transporté et suffisamment compact pour tenir dans la main. Robuste et très intuitif à utiliser, il est adapté à un grand nombre de scénarios cliniques et comprend des fonctionnalités avancées, pour une prise de décision claire et documentée.