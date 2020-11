Le moniteur de paramètres vitaux Philips EarlyVue VS30 permet l’exploitation et la consultation de scores EWS (Early Warning Scoring) générés automatiquement et facilite l’identification rapide des signes précurseurs de dégradation de l’état des patients : vous pouvez ainsi assurer une prise en charge en toute confiance et de façon proactive. Mieux anticiper, pour une intervention éclairée.