DynaCAD Breast Visualisation avancée pour l’analyse d’IRM mammaire

DynaCAD Breast est un système d’analyse d’images d’IRM mammaire multi-fournisseurs spécialement conçu pour faciliter le traitement et l’affichage de volumes importants d’images et de données cliniques. Doté d’un moteur de post-traitement sophistiqué, DynaCAD prend en charge des processus de travail précis et rapides avec des protocoles d’affichage personnalisés prêts à la lecture et des processus automatisés. Son ensemble complet d’outils améliore la fiabilité des évaluations cliniques.