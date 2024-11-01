Cloud Data Services Une solution évolutive et économique* pour l’archivage d’images de pathologie numérique sur le cloud

Cloud Data Services permet de bénéficier d’un accès sécurisé aux images de pathologie numérique depuis pratiquement n’importe quel emplacement*, facilitant ainsi les processus cliniques et répondant aux besoins de la recherche. Sa solution de stockage évolutive et économique réduit la complexité de l’infrastructure, favorise la conservation des données à long terme et apporte la flexibilité nécessaire à la gestion des volumes d’images croissants, le tout en posant des bases solides pour des diagnostics basés sur l’IA et l’intégration des données de l’établissement*. Ces fonctionnalités favorisent une collaboration plus rapide, la continuité des soins et des coûts d’exploitation prévisibles*.