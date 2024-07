Coût de propriété total abordable par lame numérisée

Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.