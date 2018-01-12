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Faciliter les examens d'imagerie
Conseil en santé

Cartographie et design d’expériences

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Concevoir des expériences de soins exceptionnelles


Il est essentiel de créer une expérience optimale pour les patients et le personnel lorsque vous envisagez de construire un nouvel hôpital, de rénover un service ou d'améliorer l'environnement du patient. En intégrant le design thinking, l'analyse des données et l'expertise technologique, ainsi que la planification spatiale et fonctionnelle, notre équipe peut vous aider à créer une expérience de soins exceptionnelle.

Nos accompagnements

L’importance du facteur humain dans l'amélioration des performances de soins


Afin de développer la qualité de prise en charge au sein d'une organisation ou d’un service de soins, que ce soit en termes de sécurité, d'expérience, de performance ou de rentabilité, il faut commencer par ce qui est fondamental. Il faut d’abord s’intéresser aux besoins des patients, puis prendre en compte les échanges humains entre ces derniers et le personnel qui leur dispensent les soins. 

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Conseil en conception stratégique

 

  • Conception de services de soins innovants et performants
  • Amélioration de l’expérience du patient et du personnel

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Humaniser l'environnement de soins


Il est possible d’augmenter l’efficience des examens d’IRM en mettant l’accent sur le patient.

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Découvrez comment transformer l’expérience de vos soignants et de vos patients.

L'accompagnement Kaizen par Philips Conseil

Face à des problématiques liées à un niveau important d’alarmes, le service de soins intensifs du Centre Hospitalier de Tourcoing a fait appel aux consultants de Philips afin de trouver des solutions. Ensemble, ils ont conçu une approche personnalisée des processus cliniques, opérationnels et techniques, qui a permis de réduire le nombre d’alarmes non pertinentes de 39 % en six mois.​

Stéphanie Bunel, Directrice Philips Conseil France, vous explique pourquoi l’expérience patient en imagerie est une priorité.

Philips Conseil, mission expérience patient

Ressources complémentaires

Livre blanc Rothschild
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Découvrez le livre blanc des patients
Télécharger le rapport (2.89MB)
Institut francais logo
Plus d’information

Philips est membre de l’Institut Français de l’Expérience Patient (IFEP)


L’IFEP est une organisation à but non-lucratif dont la mission est de promouvoir le concept d’expérience patient en France afin d’en faire un levier d’amélioration de la prise en charge de la population au sein du système de santé. Les initiatives de l’IFEP sont nombreuses en France:

  • Enrichir la connaissance : le concept d’expérience patient reste encore méconnu aujourd’hui et l’intérêt qu’il représente pour l’amélioration du système de santé nécessite un constant effort de pédagogie.
  • Faire évoluer les pratiques managériales et cliniques en organisant des conférences, colloques, salons professionnels, hackathons…, sur le thème de l’expérience patient.
  • Confronter les concepts aux réalités sur le terrain : l’IFEP explore aux côtés d’équipes pluridisciplinaires et volontaires des modalités d’une transformation des organisations qui s’appuie sur la collecte, l’analyse et l’exploitation de l’expérience des patients.
  • Construire une mobilisation d’ampleur : jusqu’en 2019, l’enjeu principal était d’installer le thème de l’expérience patient dans le débat public pour améliorer la qualité en santé. Pour la période 2019-2022, l’objectif est d’accroitre la mobilisation des professionnels et des usagers à travers notamment la concrétisation de projets d’amélioration de l’expérience patient sur tout le territoire.

 

En tant que membre et de par son expertise dans le domaine de la santé, Philips participe activement aux projets et initiatives de l’IFEP.

Webinar CERF, l'expérience patient

Webinaire : L'expérience patient, une nouvelle vision pour les organisations

 

Répondre aux attentes du patient tout au long de son parcours de prise en charge rend l’enchainement des examens plus faciles.

 

Chez Philips, nous accompagnons nos clients dans leur transformation depuis la prise de rendez-vous à la remise du compte-rendu, en complément de nos solutions techniques conçues pour améliorer le confort et réduire le stress du patient.

En savoir plus sur nos solutions Philips Conseil


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DEFI Expérience

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