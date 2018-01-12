Il est essentiel de créer une expérience optimale pour les patients et le personnel lorsque vous envisagez de construire un nouvel hôpital, de rénover un service ou d'améliorer l'environnement du patient. En intégrant le design thinking, l'analyse des données et l'expertise technologique, ainsi que la planification spatiale et fonctionnelle, notre équipe peut vous aider à créer une expérience de soins exceptionnelle.
Afin de développer la qualité de prise en charge au sein d'une organisation ou d’un service de soins, que ce soit en termes de sécurité, d'expérience, de performance ou de rentabilité, il faut commencer par ce qui est fondamental. Il faut d’abord s’intéresser aux besoins des patients, puis prendre en compte les échanges humains entre ces derniers et le personnel qui leur dispensent les soins.
Il est possible d’augmenter l’efficience des examens d’IRM en mettant l’accent sur le patient.
Face à des problématiques liées à un niveau important d’alarmes, le service de soins intensifs du Centre Hospitalier de Tourcoing a fait appel aux consultants de Philips afin de trouver des solutions. Ensemble, ils ont conçu une approche personnalisée des processus cliniques, opérationnels et techniques, qui a permis de réduire le nombre d’alarmes non pertinentes de 39 % en six mois.
Stéphanie Bunel, Directrice Philips Conseil France, vous explique pourquoi l’expérience patient en imagerie est une priorité.
En tant que membre et de par son expertise dans le domaine de la santé, Philips participe activement aux projets et initiatives de l’IFEP.
L’IFEP est une organisation à but non-lucratif dont la mission est de promouvoir le concept d’expérience patient en France afin d’en faire un levier d’amélioration de la prise en charge de la population au sein du système de santé. Les initiatives de l’IFEP sont nombreuses en France:
En tant que membre et de par son expertise dans le domaine de la santé, Philips participe activement aux projets et initiatives de l’IFEP.
Répondre aux attentes du patient tout au long de son parcours de prise en charge rend l’enchainement des examens plus faciles. Chez Philips, nous accompagnons nos clients dans leur transformation depuis la prise de rendez-vous à la remise du compte-rendu, en complément de nos solutions techniques conçues pour améliorer le confort et réduire le stress du patient.
Répondre aux attentes du patient tout au long de son parcours de prise en charge rend l’enchainement des examens plus faciles.
Chez Philips, nous accompagnons nos clients dans leur transformation depuis la prise de rendez-vous à la remise du compte-rendu, en complément de nos solutions techniques conçues pour améliorer le confort et réduire le stress du patient.
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