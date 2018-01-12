Philips est membre de l’Institut Français de l’Expérience Patient (IFEP)



L’IFEP est une organisation à but non-lucratif dont la mission est de promouvoir le concept d’expérience patient en France afin d’en faire un levier d’amélioration de la prise en charge de la population au sein du système de santé. Les initiatives de l’IFEP sont nombreuses en France:



Enrichir la connaissance : le concept d’expérience patient reste encore méconnu aujourd’hui et l’intérêt qu’il représente pour l’amélioration du système de santé nécessite un constant effort de pédagogie.



Faire évoluer les pratiques managériales et cliniques en organisant des conférences, colloques, salons professionnels, hackathons…, sur le thème de l’expérience patient.

Confronter les concepts aux réalités sur le terrain : l’IFEP explore aux côtés d’équipes pluridisciplinaires et volontaires des modalités d’une transformation des organisations qui s’appuie sur la collecte, l’analyse et l’exploitation de l’expérience des patients.

Construire une mobilisation d’ampleur : jusqu’en 2019, l’enjeu principal était d’installer le thème de l’expérience patient dans le débat public pour améliorer la qualité en santé. Pour la période 2019-2022, l’objectif est d’accroitre la mobilisation des professionnels et des usagers à travers notamment la concrétisation de projets d’amélioration de l’expérience patient sur tout le territoire. En tant que membre et de par son expertise dans le domaine de la santé, Philips participe activement aux projets et initiatives de l’IFEP.