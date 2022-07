Une approche axée sur le patient pour contribuer à l'excellence en cardiologie interventionnelle

Optimiser les flux et créer un environnement adapté pour le personnel et les patients tout en gérant son budget et ses équipements est un véritable défi. Les services de cardiologie interventionnelle doivent fonctionner de manière optimale en raison de l'augmentation de la demande, de la pression exercée sur leurs ressources et de l'impact financier sur l'ensemble de l'établissement.