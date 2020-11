Nous avons quelques changements à apporter, en particulier en ce qui concerne la conception et la construction modulaires, qui apporteront davantage de normalisation et d'harmonisation à l'ensemble de notre portefeuille. Une fois ces ajustements en place, nous pourrons réparer et mettre à niveau plus efficacement et réutiliser et recycler plus efficacement.

C’est un cheminement que nos clients devront également réaliser. Les marchés s'attendent toujours à mettre l'accent sur la vente de nouveaux objets, et certains gouvernements interdisent même la revente de matériel médical usagé ou remis à neuf.

Je soutiens fortement le secteur public qui dirige la transition vers la neutralité carbone et l'économie circulaire. La tarification du carbone contribuera beaucoup à la réalisation de ces objectifs. Les gouvernements devraient reconnaître la possibilité d'une consommation plus durable résultant de changements systémiques appropriés. Celles-ci sont vouées à stimuler l'innovation.

Je suis fier que Philips soit un leader en matière de développement durable, mais le plus gros impact dans tous les domaines provient de l'action collective à l'échelle mondiale. C'est pourquoi Philips a dirigé le lancement de la plate-forme pour accélérer l'économie circulaire (PACE) en 2017 aux côtés du Forum économique mondial, du Fonds pour l'environnement mondial et de l'ONU Environnement.

Le groupe mondial de dirigeants de l'APCE compte désormais plus de 50 directeurs généraux, ministres et dirigeants d'organisations internationales. Nous soutenons les initiatives intersectorielles d’économie circulaire, partageons les connaissances qu’elles ont acquises et convoquons les dirigeants pour faire avancer les travaux.

Les domaines d’activité initiaux comprennent les plastiques, l’alimentation et la bioéconomie, les modèles économiques et l’électronique, y compris les déchets électroniques.