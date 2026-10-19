L'eau ne sort pas de mon aspirateur Philips AquaTrio.

Si l'eau ne s'écoule pas de votre aspirateur Philips AquaTrio, cela peut avoir plusieurs causes :



Le réservoir d'eau propre est vide ou le réservoir d'eau sale est plein

Si le réservoir d'eau de votre aspirateur Philips AquaTrio est vide ou si le réservoir d'eau sale est plein, il est possible que cela empêche l'eau de s'écouler de l'appareil. Dans ce cas, remplissez le réservoir d'eau propre et assurez-vous que le réservoir d'eau sale est vide.



Le couvercle de l'embout du combiné aspirateur/balai n'est pas correctement fermé

Si le couvercle est ouvert, cela peut empêcher l'eau de sortir de l'appareil. Assurez-vous que le couvercle de l'embout du combiné aspirateur/balai est correctement fermé (voir l'image).



Le système actif de protection a été activé

Le système actif de protection de votre aspirateur Philips AquaTrio a été conçu pour détecter l'aspiration de corps étrangers autres que de la saleté ou du liquide. Lorsque le système actif de protection est activé, les brosses ne tournent pas et l'eau n'est pas appliquée sur le sol.



Pour réinitialiser le système actif de protection (voir la vidéo) :

1. Éteignez votre aspirateur Philips AquaTrio et débranchez-le du secteur

2. Ouvrez le couvercle de l'embout du combiné aspirateur/balai, retirez le couvercle des brosses rotatives et extrayez l'objet.

3. Si le système actif de protection a été activé parce que les brosses rotatives sont trop mouillées, retirez les brosses rotatives et essorez-les dans un évier.

4. Une fois sèches, replacez les brosses rotatives dans votre aspirateur Philips AquaTrio

5. Remettez en place le couvercle des brosses rotatives et fermez le couvercle de l'embout du combiné aspirateur/balai. Appuyez sur le couvercle de l'embout du combiné aspirateur/balai pour le verrouiller (« clic »).



Le tuyau interne de votre aspirateur Philips AquaTrio n'est pas encore rempli d'eau

Cela peut se produire lorsque vous utilisez votre aspirateur Philips AquaTrio pour la première fois. Lorsque vous allumez l'appareil, le voyant de réservoir plein/vide clignote et l'appareil s'éteint de nouveau. Si c'est le cas, essayez d'allumer votre aspirateur Philips AquaTrio plusieurs fois de suite jusqu'à ce que le voyant de réservoir plein/vide s'éteigne et que l'appareil fonctionne. Lorsque le voyant reste éteint et au bout de 30 secondes de fonctionnement environ, de l'eau est envoyée vers le sol.



Si les solutions proposées ci-dessus n'ont pas résolu votre problème, veuillez nous contacter.

