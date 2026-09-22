Quel type d'eau utiliser pour mon aspirateur Philips AquaTrio ?

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Pour savoir si vous pouvez utiliser de l'eau chaude/distillée ou un nettoyant pour sols avec votre modèle d'aspirateur Philips AquaTrio, reportez-vous à l'image ci-dessous et lisez les informations dans notre article.
L'aspirateur Wet & Dry sans fil Philips AquaTrio série 7000 fonctionne de la même manière avec de l'eau chaude, tiède ou froide. Vous pouvez utiliser de l'eau chaude jusqu'à 50 °C et un nettoyant pour sols liquide non moussant.
Si vous utilisez uniquement de l'eau distillée, votre appareil ne fonctionnera pas correctement. Si vous préférez utiliser de l'eau distillée, ajoutez un peu d'eau du robinet ou de nettoyant pour sols liquide transparent (non moussant). Votre aspirateur est conçu pour fonctionner parfaitement avec l'eau du robinet.
Conseils et astuces :
Vous pouvez utiliser un nettoyant pour sols liquide non moussant et de l'eau chaude jusqu'à 50 °C pour votre aspirateur humide Philips AquaTrio série 9000. Les performances de votre AquaTrio seront tout aussi bonnes avec de l'eau chaude, tiède ou froide.
Le manche humide ne peut pas fonctionner correctement avec de l'eau distillée uniquement. Si vous préférez utiliser de l'eau distillée, ajoutez un peu d'eau du robinet ou de nettoyant pour sols liquide transparent (non moussant). Votre Philips AquaTrio Pro sans fil a été conçu pour fonctionner parfaitement avec de l'eau du robinet.
Lisez la suite pour connaître davantage de conseils et d'astuces.
Ajout d'un nettoyant pour sols liquide dans le réservoir d'eau propre
Commencez par ajouter 10 ml de nettoyant pour sols Philips dans le réservoir d'eau propre. Remplissez ensuite le réservoir avec de l'eau du robinet, jusqu'au niveau maximal (MAX). Nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant pour sols Philips d'origine (XV1792/01) avec un liquide peu moussant soluble dans l'eau. Si vous utilisez un autre nettoyant pour sols liquide non moussant, ajoutez-en 10 ml maximum dans le réservoir d'eau propre (image a)
Remarque : Philips a testé cet appareil uniquement avec le nettoyant pour sols Philips XV1792. D'autres détergents peuvent générer une formation excessive de mousse, ce qui réduit les performances et peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
Ajout d'eau chaude dans le réservoir d'eau propre
Vous pouvez ajouter de l'eau chaude jusqu'à 50 °C ou de l'eau froide dans le réservoir d'eau (image b)
Vous pouvez utiliser un produit de nettoyage liquide et/ou de l'eau chaude pour votre aspirateur Philips AquaTrio Pro. Votre appareil ne peut pas fonctionner correctement avec de l'eau distillée uniquement. Si vous préférez utiliser de l'eau distillée, ajoutez un peu d'eau du robinet ou de produit de nettoyage liquide transparent. Votre Philips AquaTrio Pro a été conçu pour fonctionner parfaitement avec de l'eau du robinet. Lisez les instructions suivantes pour obtenir des conseils et astuces.
Ajout d'un nettoyant pour sols liquide dans le réservoir d'eau propre
Si vous souhaitez utiliser un nettoyant pour sols liquide, remplissez d'abord le réservoir d'eau propre avec de l'eau. Ajoutez alors 10 ml de nettoyant pour sols Philips indiqué sur la bouteille. Nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant pour sols Philips d'origine (XV1792/01) avec un liquide peu moussant soluble dans l'eau. Si vous utilisez un autre nettoyant pour sols liquide adapté, ajoutez-en 5 ml maximum dans le réservoir d'eau propre.
Remarque : Afin d'éviter tout dommage, ne versez jamais de cire, d'huile, d'acide acétique (vinaigre), de détartrant ou de produits d'entretien de sol non diluables dans le réservoir d'eau propre ou non adaptés à votre sol dur. Utilisez un produit de nettoyage peu ou non moussant adapté à votre sol dur.
Ajout d'eau chaude dans le réservoir d'eau propre
Vous pouvez mettre de l'eau chaude jusqu'à 50 °C ou de l'eau froide dans le réservoir (image).
Vous pouvez utiliser un produit de nettoyage liquide et/ou de l'eau chaude pour votre aspirateur Philips AquaTrio. Étant donné que l'eau dans l'appareil n'est pas chauffée, le calcaire ne s'accumule pas à l'intérieur. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser de l'eau distillée. Vous pouvez cependant utiliser ce type d'eau si vous le souhaitez. Lisez les instructions suivantes pour obtenir des conseils et astuces.
Ajout d'un nettoyant pour sols liquide dans le réservoir d'eau propre
Si vous souhaitez utiliser un nettoyant pour sols liquide, remplissez d'abord le réservoir d'eau propre avec de l'eau. Ajoutez alors 10 ml de nettoyant pour sols Philips indiqué sur la bouteille. Nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant pour sols Philips d'origine (XV1792/01) avec un liquide peu moussant soluble dans l'eau. Si vous utilisez un autre nettoyant pour sols liquide adapté, ajoutez-en 5 ml maximum dans le réservoir d'eau propre (image)
Remarque : Afin d'éviter tout dommage, ne versez jamais de cire, d'huile, d'acide acétique (vinaigre), de détartrant ou de produits d'entretien de sol non diluables dans le réservoir d'eau propre ou non adaptés à votre sol dur. Utilisez un produit de nettoyage peu ou non moussant adapté à votre sol dur.
Ajout d'eau chaude dans le réservoir d'eau propre
Vous pouvez mettre de l'eau tiède jusqu'à 35 °C ou de l'eau froide dans le réservoir.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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