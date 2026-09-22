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Quel type d'eau utiliser pour mon aspirateur Philips AquaTrio ?

Pour savoir si vous pouvez utiliser de l'eau chaude/distillée ou un nettoyant pour sols avec votre modèle d'aspirateur Philips AquaTrio, reportez-vous à l'image ci-dessous et lisez les informations dans notre article.

modèles AquaTrio

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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