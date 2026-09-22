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Comment assembler mon aspirateur Philips AquaTrio ?

Avant d'utiliser votre aspirateur sans fil Philips AquaTrio pour la première fois, suivez les étapes de cet article et/ou regarder nos vidéos.
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles AquaTrio série 7000 et 9000 (et non aux modèles AquaTrio et AquaTrio Pro). Voir l'image ci-dessous.

des séries 7000 et 9000

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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