Comment assembler mon aspirateur Philips AquaTrio ?

1. Pour assembler la configuration Aspiration et nettoyage, fixez l'aspirette 3 en 1 au module humide (« clic »).

2. Fixez le module humide à la brosse AquaSpin (« clic »).

3. Pour ranger la configuration aspiration et nettoyage, placez-la dans la station de rangement post-nettoyage.



Remarque : il n'est pas possible de ranger la configuration Aspiration et nettoyage sur le support mural. Seule la configuration Aspiration uniquement peut être rangée sur le support mural.