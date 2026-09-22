Comment assembler mon aspirateur Philips AquaTrio ?

Avant d'utiliser votre aspirateur sans fil Philips AquaTrio pour la première fois, suivez les étapes de cet article et/ou regarder nos vidéos. Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles AquaTrio série 7000 et 9000 (et non aux modèles AquaTrio et AquaTrio Pro). Voir l'image ci-dessous.
Clipsez le support pour appareil au socle pour assembler la station, où vous pouvez aussi ranger la brosse de nettoyage (image A).
Insérez le manche dans l'appareil (image B) pour l'assembler.
Pour ranger l'appareil, placez-le dans la station de rangement post-nettoyage en faisant glisser l'appareil sur le support de sorte que son extrémité s'insère dans l'appareil (image C).
Regardez notre vidéo ci-dessous pour obtenir des instructions détaillées sur l'assemblage de votre appareil :
1. Clipsez le support pour appareil de votre aspirateur Philips AquaTrio série 9000 sur le bac post-nettoyage, puis fixez le support de positionnement au tube. 2. Veillez à placer le bac post-nettoyage dans la station de rangement post-nettoyage. Conseil : vous pouvez suspendre la brosse de nettoyage au crochet du support pour appareil.
1. Fixez l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière (« clic »). 2. Fixez le bac à poussière au tube (« clic »). 3. Insérez le tube dans la brosse LED. 4. Pour ranger la configuration Aspiration uniquement, placez-la dans la station de rangement post-nettoyage en plaçant d'abord la brosse LED sur le côté long de la base, puis en poussant le tube dans le support.
1. Pour assembler la configuration Aspiration et nettoyage, fixez l'aspirette 3 en 1 au module humide (« clic »). 2. Fixez le module humide à la brosse AquaSpin (« clic »). 3. Pour ranger la configuration aspiration et nettoyage, placez-la dans la station de rangement post-nettoyage.
Remarque : il n'est pas possible de ranger la configuration Aspiration et nettoyage sur le support mural. Seule la configuration Aspiration uniquement peut être rangée sur le support mural.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›